Storing in brug alleen door mensenhanden te verhelpen: verkeerschaos in ochtendspits Stadshagen

Thierry uit Zwolle tóch gescheiden van Sanne na tv-huwelijk Married at First Sight

12:23 De liefde spatte er gisteravond vanaf tussen Thierry Corrée (32) uit Zwolle en ‘zijn’ Sanne in het RTL-programma Married at First Sight. De Zwollenaar slaakte een kreet van geluk, toen Sanne besloot dat ze getrouwd wilde blijven. Maar uit een Instagram-post van Sanne blijkt nu dat het huwelijk van korte duur was.