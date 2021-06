Stormchasers jagen door de hele regio op stormen: ‘Je bent overgeleverd aan de grillen van Moeder Natuur’

Hoe ben jij bij stormchasing terecht gekomen?

,,Ik doe in Wageningen een master in earth and environment met als specialisatie meteorologie. Sinds vorige zomer heb ik mij aangesloten bij een officieel stormchaseteam met leden over het hele land. Dit is een groep mensen die enthousiast zijn over het weer en met name het extreme weer. Er zitten onder andere studenten die iets met meteorologie doen bij.”

Kun je in Nederland wel spreken van een storm?

,,Het is heel dubbel: In Nederland spreken we pas over storm als er een uur lang windkracht 9 heeft gestaan. Met de onweersbuien waar wij ons veelal mee bezig houden, kan dan dus niet gesproken worden over een storm. De term stormchasen komt dan ook vanuit het Engelse ‘thunderstorm’. Je zou het ook onweerjagen kunnen noemen.”

Wat maakt het onweerjagen leuk?

,,Voor mij persoonlijk is dat het aanschouwen van een enorme kracht. Wij beïnvloeden steeds meer processen op aarde, maar waar we geen controle over kunnen krijgen is het weer. Als je voor een supercell staat, een roterende onweersbui, dan krijg je het gevoel als je overgelaten bent aan de grillen van Moeder Natuur.”

Gaan jullie net als in rampenfilms als Twister op zoek naar de storm?

,,Aan een stormchase komt aardig wat voorbereiding te pas. Dit begint vanuit huis met het in de gaten houden van weerkaarten. Ik ben junior meteoroloog bij Buienradar, en ook andere teamleden werken of studeren in de meteorologie. We hebben de nodige kennis in ons team. In de dagen voorafgaand aan een stormchase bepalen we waar we heen zullen rijden om het extreme weer zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen. We rijden op de dag zelf naar ons doelgebied, waar we de bui opwachten en fotograferen. Zodra deze een andere kant uitwijkt, stappen wij in de auto om voor de onweersbui uit te blijven rijden.”

De onweersbui die vanuit Amersfoort over Flevoland trok. © Brian Verhoeven

Welke recente stormchase staat jullie nog bij?

,,We zijn een keer gestart bij extreem weer in Amersfoort en we wilden die dag al naar Flevoland rijden omdat we wisten dat het daar interessant zou gaan worden. De verwachting was dat we alleen bliksem en inslagen zouden zien, maar ineens zagen we op de A1 een prachtige structuur onder de bui hangen. Dit was een ‘shelfcloud’, een plankenwolk, die we helemaal door Flevoland zijn gevolgd, tot aan Urk. Vervolgens dwaalde de wolk af richting Friesland en hebben we hem vanuit Lemmer uit Flevoland aan zien komen.”

Komen in de regio veel onweersbuien voor deze dagen?

,,De afgelopen paar weken hebben we meerdere malen stevige onweersbuien gehad. Een goed voorbeeld is de bui bij Leersum die in het dorp voor grote schade zorgde als gevolg van een valwind. Deze bui heeft ons team nog een tijdje gevolgd. Tegelijkertijd ontstond er een supercell in het noorden van Overijssel die langzaam naar het noordoosten trok. We kwamen helaas net te laat bij die bui aan, maar de wolkenstructuren bij die supercell die we nog kort hebben kunnen zien, waren dusdanig mooi, dat zien zelfs Amerikaanse stormchasers niet altijd.”

Vinden jullie dat het weer extremer wordt de laatste jaren?

,,Er is wel verandering in het weer,we hebben nu een actief onweersseizoen en dat was er niet in de afgelopen jaren. Dit valt niet direct aan klimaatsverandering te linken, het is puur geluk dat de afgelopen weken de weersomstandigheden in Nederland goed samenvallen.”

Wat doen jullie vervolgens met jullie bevindingen?

,,We brengen de onweersbuien goed in beeld en mensen kunnen ons tijdens de jacht volgen via een livestream op onze facebookpagina van Onlineweather Stormchasers. We nemen alleen data over het weer op als er echt sprake is van extreem weer, zoals bij hele harde windstoten, maar niet omdat de metingen interessant kunnen zijn voor onderzoek, behalve als er veel schade ontstaat door de storm.”

De shelfcloud die boven Flevoland te zien was vanuit Lemmer. © Brian Verhoeven