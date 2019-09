Straat waar kogelregen werd afgevuurd, streng bewaakt

Kogelregen

Een dag later zijn buurtbewoners niet erg spraakzaam. Het liefst willen ze zich volledig afzijdig houden. Een vrouw die in de deuropening naar de politiewagen kijkt, maakt een wegwerpgebaar. ,,Het is een probleem dat daar speelt, niet bij ons.” Wel zijn ze aangedaan, vooral omdat ze een jong kind hebben. ,,En je weet toch niet waar die kogels allemaal terecht hadden kunnen komen.”

Bewaking

Volgens de politie is het logisch dat er nog een dergelijke schietpartij bewaking is in en rondom de woning van het slachtoffer. ,,Dat is een standaard procedure.” Op de vraag of het slachtoffer nog aanwezig is in het huis, wil de politiezegsman niets kwijt. Ook niet over de voortgang van het onderzoek.