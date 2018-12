Straatdokters genomineerd voor mensenrechtenprijs; Zwolse straatdokter trots

videoHet College voor de Rechten van de Mens komt dit jaar voor het eerst met een nieuwe prijs: De MensenrechtenMens. Een van de drie genomineerden is de Nederlandse Straatdokters Groep, waar de Zwolse Rouzbeh Zoubin onderdeel van is. Zoubin: ,,Het is een eretitel voor ons allemaal.’’

Zijn kantoor ziet er uit als een alledaags dokterskantoor, maar een alledaagse huisarts is hij niet. Zoubin helpt daklozen met wonden en ziekte en houdt hun gezondheid in de gaten. En daar komt nu erkenning voor met de nominatie door het College voor de Rechten van de Mens.

Doel

Zoubin: ,,De nominatie maakt het voor ons mogelijk onze projecten door te zetten.’’ Hij wil meer bekendheid krijgen voor straatdokters. Niet alleen in Zwolle, maar landelijk. ,,Het College voor de Rechten van de Mens ziet dat de mensenrechten in de zorg onder druk staan. Niet alle mensen in Nederland kunnen dezelfde zorg krijgen.’’ Hij benadrukt dat zijn doelgroep vaak niet naar een dokter kan, maar het soms ook niet wil. Uit schaamte, of omdat ze niet verzekerd zijn.

,,We doen ons best iets te kunnen betekenen voor de mensen hier’’, zegt Zoubin. ,,We hopen dat we steeds meer hulp van de overheid krijgen.’’ Hij uit de hoop financiële steun te krijgen voor zijn werk als straatdokter, zodat hij zijn werkzaamheden voort kan zetten. ,,Het is belangrijk dat je als straatdokter laagdrempelig bent en mensen naar je toe durven stappen. Je moet bekend worden bij de mensen en in de stad waar je werkt.’’

Winnen

De Straatdokters zijn geselecteerd uit meer dan dertig inzendingen. Bij de selectie werden vragen gesteld over het onderscheidende vermogen van het initiatief, over de rol die de dak- en thuisloze mensen zelf hadden en hoe deze doelgroep erdoor op vooruit is gegaan.

Maar het gaat Zoubin uiteindelijk niet om het winnen van de prijs. Het belangrijkste voor hem is dat mensen zich gehoord voelen en hij ze kan helpen. ,,Iedereen die hier met een lach naar buiten gaat, dat is al een mooie prijs voor mij.’’