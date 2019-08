Straatfestival Zwolle gebukt onder geluidsregels: Zanger moet publiek tot stilte manen

GGD-onderzoek bijna afgerond: waarom werd Irene (29) pas weken na haar dood gevonden?

21 augustus Het GGD-onderzoek naar alle hulpverlening rond Irene is over een paar weken klaar, verwacht de gemeente Zwolle. De 29-jarige cliënte van zorgorganisatie Creating Balance overleed dit voorjaar in haar appartement, maar werd pas drie weken later gevonden. Onduidelijk is of de zorgverlener juist heeft gehandeld.