Straatfontein in het centrum van Zwolle? Goed tegen hittestress, zegt D66

Eric Assen, al jaren de trotse materiaal­man van SV Zwolle: ‘We zijn onmisbaar’

De vele amateurclubs in voetballend Nederland strijden in het weekend in de mooiste shirts om de drie punten. Dat wordt soms zo letterlijk genomen dat van de maagdelijk witte shirts na de wedstrijd nog weinig over is. Aan de materiaalman de taak om al die vlekken er weer uit te krijgen voor de volgende wedstrijd. Daarvoor moet je wel om de club geven, aldus Eric Assen (49).