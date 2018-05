Straatkunstenaars nemen Zwolse binnenstad onder handen

De Amerikaanse Jennifer Chaparro (56) is wel gewend aan wat vreemde blikken als ze aan het werk is. ,,Mensen proberen vaak te raden wat ik aan het maken ben. Of je ziet ze denken, is zij nou een kunstenares? Het is helemaal scheef, haha.' Chaparro is een van de elf kunstenaars uit binnen- en buitenland die de komende dagen op zeven locaties in de Zwolse binnenstad een 3D-kunstwerk maakt. De werken worden gemaakt met verf en blijven dus de hele zomer liggen. Vrijdag moeten de straatschilderingen af zijn en kan het publiek als het ware 'in' de werken gaan zitten. Want dat is de truc van het 3D schilderen. Vanaf de juiste plek bezien komt het tafereel tot leven. Door een cameralens krijg je het beste effect, zegt de kunstenares. ,,We zetten voetjes neer waar je het beste kunt gaan staan om de foto te nemen."

Hoosbuien

De Zwolse Ryan Hoekman is een van de initiatiefnemers van het evenement, dat een samenwerking is tussen gemeente, het waterschap en ondernemers. Het thema dat aan de kunstenaars voor de tekeningen is meegegeven, klimaatverandering, was voor haar het uitgangspunt. ,,Met veel projecten over klimaatverandering bereik je altijd dezelfde groep mensen. We hebben nagedacht, hoe kunnen we nou een nieuwe doelgroep bereiken."

De hitte afgewisseld met flinke hoosbuien van de afgelopen dagen laat zien hoe belangrijk het onderwerp is, zegt Hoekman. ,,We krijgen extremer weer, ook hier. De vraag is nu hoe we de schade met zijn allen kunnen beperken." De komende maanden zullen er nog meer activiteiten worden ontplooid rond dit thema. Nu al is er een World Street Painting app waarop een wandelroute staat met informatie over de kunstenaars.

Weegschaal