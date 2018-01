Straatverlichting valt vaker uit door (hoog)water

Marktleider Ziut, dat een groot deel van de straatverlichting in ons land onderhoudt, heeft de afgelopen drie maanden extra personeel moeten inzetten vanwege de vele storingen. Adri van der Velden, manager Beheer & Onderhoud in onder andere Flevoland, Gelderland, Overijssel en Drenthe, schat dat het aantal storingen door problemen met ondergrondse kabels nu tien keer zo hoog is als in een gemiddelde maand. Exacte cijfers daarover ontbreken nog. ,,Er komt opnieuw slecht weer aan. Dus we zien de volgende hausse aan meldingen al weer aankomen.”

Ondergronds

Ook burgers melden nu vaker uitgevallen straatverlichting. Het aantal ‘klachten’ ligt in natte perioden altijd beduidend hoger. Zo waren het er volgens Ziut in oktober in Oost-Nederland 10.400 tegenover 8.000 in oktober 2016. In zomer van 2017 lag het aantal meldingen op ongeveer 2.750. Overigens zitten in deze cijfers ook lantaarnpalen die door andere oorzaken - vandalisme of voertuigen die er tegenaan zijn gebotst - uitvallen.