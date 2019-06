Strafzaken in Oost-Nederland op de plank door tekort aan rechters, zorgelijk vindt het OM

Door een tekort aan rechters behandelen de rechtbanken Overijssel (Zwolle en Almelo) en Gelderland (Zutphen, Arnhem) minder politierechter- en meervoudige kamer-zaken dan voor dit jaar is afgesproken met het Openbaar Ministerie arrondissement Oost-Nederland (OM).

De rechtbank Overijssel telt in totaal een kleine vijftig rechters die jaarlijks 3500 dagdelen aan strafzittingen kunnen besteden. Dit jaar blijft noodgedwongen zo'n 3,5% van die ruimte onbenut. Woordvoerder Maarten Schoon van rechtbank Overijssel: ,,Er komen steeds meer zaken bij, ook van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket, dus we willen meer rechters binnenhalen, daar waren we al mee bezig. Maar we kampen met capaciteitsgebrek, er moeten rechters bij.’’

Voorrang

Vooral kleinere strafzaken blijven door het tekort aan magistraten op de plank liggen in Overijssel. Schoon: ,,In overleg met het Openbaar Ministerie bekijken we welke zaken we het eerst oppakken. De grote strafzaken, met veel maatschappelijke impact, en jeugdzaken krijgen in ieder geval voorrang.’’ Woordvoerder Maarten Brouwer van Rechtbank Gelderland stelt dat het tekort komt door een gebrek aan budget, vertrek van enkele rechters en toegenomen zaakzwaarte. Hoeveel zaken Gelderland dit jaar niet kan doen wegens tekort aan rechters is onduidelijk.

Zorgen

Het Openbaar Ministerie arrondissement Oost-Nederland stelt in een reactie: ,,Het OM in Oost Nederland ondervindt de gevolgen van het capaciteitsgebrek bij de rechtbanken Overijssel en Gelderland. Hierdoor komen gemaakte afspraken over het aantal zittingen in gevaar. Dit baart de leiding van het arrondissementsparket Oost Nederland zorgen. Deze zorgen zijn onderwerp van gesprek in het reguliere overleg met de rechtbanken. In deze gesprekken komt ook de prioritering van zaken aan de orde.’’

Verplaatsen