Straks weer 1300 leerlingen in het CCC in Zwolle. Gaat dat goed met de ventilatie? ‘Het voelt wel als een risico’

Interactieve kaart Corona, meer concurren­tie en soms té heet voor ijsjes. Toch zeggen onze ijsbazen: ‘Wij overleven het wel’

4:59 De concurrentie voor gerenommeerde ijssalons in onze regio is flink toegenomen de afgelopen vijf jaar. Daarnaast misten zij omzet door corona en was het afgelopen weken overdag té warm om ijs te halen. De Stentor stak een thermometer in de bakken van vier gerenommeerde ijsmakers. ,,Mij zie je volgend jaar wel terug, hoor.’’