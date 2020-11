Stralend weekend leidt tot dijkdrukte langs de IJssel: ‘Dit is in ieder geval niet verboden’

Zaterdag waren ze in het Engelse Werk, maar dat vonden Anne-Roos en haar moeder wat al te druk. Deze zondag zijn ze gestrand in de Vreugderijkerwaard, waar ze min of toevallig tegenaan lopen. ,,We komen uit Kampen en waren op weg naar het bos bij Hattem. Toen we bij ’s Heerenbroek waren gingen we deze kant op, we krijgen straks visite, dit is toch wat dichterbij huis”, vertellen moeder en dochter. ,,Uiteindelijk willen we gewoon lopen.”