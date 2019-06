Stratenfestival Zwolle gered, maar zonder hoofdpodium

Bij de Zwollenaren is het evenement enorm populair. Het trekt doorgaans zo'n 50.000 mensen naar de binnenstad maar de organiserende Stichting Stratenfestival kreeg de laatste jaren steeds meer moeite het festival financieel rond te breien. ,,De subsidie is in tien jaar tijd gehalveerd, terwijl de kosten voor beveiliging en andere organisatorische zaken juist enorm gestegen zijn", zegt John van Dinther van de stichting. ,,Wij hebben altijd met vrijwilligers gewerkt, maar de eisen worden steeds hoger. Waar we voorheen met eigen mensen de afzettingen konden bewaken, moeten nu mensen in speciale kleding via een gecertificeerd bedrijf ingehuurd worden. En waar we zelf altijd drie verschillende veiligheidsplannen aanleverden bij de vergunningaanvraag, moet dat nu door een extern bureau opgesteld worden." Gevolg was volgens Van Dinther dat vorig jaar 19.000 euro verlies werd geleden en het jaar ervoor 6000 euro. Afgelopen jaar kreeg het evenement 32.000 subsidie. ,,Maar tien jaar geleden was dat nog 65.000 euro.”