Streep door halve marathon van Zwolle vanwege virus

Muzikanten uit Zwolle houden scholieren met filmpjes bij de les

14:50 ,,Alweer thuis, ik zit me te vervelen, het allerliefste wil ik buiten...’’ Maak de tekst van rapper Rico af, zo luidt de opdracht voor alle basisschoolkinderen in Zwolle. Artiesten uit de stad hebben de handen ineengeslagen voor een onderwijsproject in coronatijd: Huiswerk Waar Muziek In Zit.