Streep door shows Hans Teeuwen in Zwols theater: ‘Maar dat was al vóór verplichting van coronapas’

video Geliefd tv-duo André van Duin en Janny van der Heijden geniet van tocht over de IJssel: ‘Kijk daar, de toren van Hasselt!’

14 september André van Duin en Janny van der Heijden waren gisteravond te zien in onze regio. In het tv-programma Denken aan Holland (Omroep Max) ontdekten ze de IJsseldelta. Het duo dat elkaar gevonden heeft in het populaire Heel Holland Bakt, ging van Zwolle naar Kampen en voorzag de kijker onderweg van (culinaire) weetjes over de Hanzesteden.