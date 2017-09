Zwols Kampioenschap Verstoppen gaat niet door, weinig aanmeldingen door slecht weer

,,Twee van de drie categorieën hadden we door kunnen laten gaan, maar ook daar kregen we nog wat afmeldingen van", zegt Robbert Bonsink, verenigingsmanager van Sportpark Marslanden.

De kans dat het Zwols Kampioenschap dit jaar op een later moment gehouden gaat worden is klein. ,,Daar zijn we druk over aan het nadenken'', laat Bonsink weten. ,,Wellicht dat het ergens in de komende twee weken nog zou kunnen, maar door onder andere de weersvoorspellingen komt het dit jaar waarschijnlijk niet terug.''

2018

De organisatie richt nu de blik alvast op de toekomst. ,,We gaan kijken of het Zwols Kampioenschap in de maanden juni en juli 2018 zou kunnen plaatsvinden. Dat gaan we dan groot promoten en oppakken. In die periode zijn het schooljaar en de sportseizoenen ook bijna voorbij en is er een grotere kans op beter weer.''