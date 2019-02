Strijd om Zwolse schaatsbeker die nauwelijks te winnen lijkt

Schaatsvereniging Zwolle organiseert komende zaterdag haar jaarlijkse clubwedstrijd. Daarbij is een wisselbokaal in het leven geroepen voor leden die oude clubrecords breken. Een schier onmogelijke opgave met gerenommeerde Olympiërs in de boeken als de gezusters Smit en de broers Mulder.

Hoe zit dat met die wisselbeker, bestuurslid Petra Bosman?

,,Onze gloednieuwe IJsselkern Wisselbokaal. Mooi ding, hoor!’’

Dat zal best, maar hij is nauwelijks te winnen met oud-Olympiërs Jenita en Gretha Smith, Michel en Ronald Mulder en Robert Vunderink in de boeken, nietwaar?

,,We geven toe: het zal niet makkelijk worden, maar er zijn meerdere categorieën. Bij de pupillen en junioren staat wellicht een oud record dat eraan gaat. En anders krijgt degene die het dichtst bij een record komt, de bokaal mee. Zo gemeen zijn we ook weer niet. Het gaat uiteindelijk om de clubkampioenschappen. De kampioenen van het seizoen 2018/2019 en de winnaar van de IJsselkern Wisselbokaal krijgen hun prijzen overigens uitgereikt tijdens het stamppotbuffet op 16 maart, de traditionele afsluiting van het schaatsseizoen.’’

Lekker. Jullie laten de winnaars ook nog eens een maand wachten op die bekers! Waarom houden jullie de clubkampioenschappen eigenlijk in Heerenveen?

,,Normaal gesproken rijden we in Deventer of Dronten. Zwolle heeft immers geen ijsbaan. Vanwege het vijftigjarig bestaan wilden we iets bijzonders doen, vandaar Thialf.’’

Leuk, een jubileum!

,,Eh, we bestonden vorig jaar vijftig jaar, door omstandigheden ging het toen niet door. Daarom gaan we een jaar later naar Thialf.’’

Oké... Waarom heeft Zwolle eigenlijk geen eigen ijsbaan?