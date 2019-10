Striptekenaar Renée Rienties uit Zwolle maakt illustraties voor Formule 1-promo

Van jongs af aan

Zolang Renée Rienties (26) zich kan herinneren, is ze al bezig met illustreren. ,,Vroeger maakte ik tekeningen in mijn schoolschrift in plaats van opletten tijdens de les. Later had ik het idee dat je geen geld kon verdienen met stripboeken totdat de Comic-beurzen, een ontmoetingsplek voor tekenaars, erg in opkomst kwamen. Dit heeft mij laten inzien dat mensen hieruit een fulltime-baan uit kunnen halen. Ik wilde op Hogeschool ArtEZ in Zwolle de opleiding Comic Design volgen, maar hier had ik niet de financiële middelen voor. Ik ben vooral bezig met Comic en Manga, dat zijn Amerikaanse en Japanse vormen van het stripverhaal.’’