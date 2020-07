Stroom van Zwolse plas met een maand ‘uitverkocht’

Het drijvende zonnepark op het water in de Sekdoornse Plas, gerealiseerd door GroenLeven, is één van de grootste drijvende zonneparken van Europa. Het is vorige maand officieel aangesloten op het elektriciteitsnet en levert stroom voor zo’n 4.000 huishoudens. Inwoners hebben bij het project ook de kans gekregen om te investeren in zonne-energie. Iedereen heeft een aandeel kunnen kopen in de panelen om op die manier in de opbrengsten te delen. Inwoners van gemeente Zwolle en economische regio Zwolle hebben voorrang gekregen bij het project. Het rendement kan oplopen tot 5,5 procent per jaar.