Stroomnet op slot voor nieuwe initiatieven: elektriciteitsnet barst uit zijn voegen

Aantal knelpunten toegenomen

Dit zorgt voor beperkingen in gebieden waar de vraag of het aanbod van stroom het hoogst is. Uit een actuele kaart van Liander blijkt dat het aantal knelpunten sinds de voorlaatste meting in de zomer is toegenomen. Zo is inmiddels driekwart van Flevoland aangemerkt als ‘schaarstegebied’; hier is het netwerk dusdanig belast dat geen nieuwe initiatieven voor levering van stroom mogelijk zijn. ,,Tegen ondernemers die nu een nieuwe aanvraag voor levering van stroom indienen zeggen wij: ‘heb geduld of zoek een andere plek’’’, zegt woordvoerder Peter Hofland van Liander. De beperking geldt zowel voor grootverbruikers als kleinschalige initiatieven, maar niet voor particulieren die een panelen op hun woning hebben.