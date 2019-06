Stroomoverschot dreigt voor Zwols bedrijventerrein

In korte tijd zijn er veel zonnepanelen bijgekomen op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Eind september liggen er nog eens 19.000 panelen achterop het terrein. Een initiatief van gezamenlijke ondernemers. Parkmanager Ilse Sijtsema is er blij mee. Ook al rijzen er problemen. Want er wordt straks zoveel stroom opgewekt, dat het netwerk vol raakt. Voor de huidige bedrijven en het nieuwe zonnepark is nog ruimte beschikbaar om energie terug te leveren aan het net. Die mogelijkheid is zelfs gegarandeerd. Maar daarna dreigt een stop. Terwijl er genoeg bedrijven zijn die ook nog willen investeren in panelen. Sijtsema: ,,Enexis moet eigenlijk een extra station bouwen. Maar dat duurt al snel vijf tot tien jaar.’’