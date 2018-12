Stroomstoring aan drukke Katerdijk in Zwolle

‘Helaas zitten wij ook al de hele ochtend zonder stroom, wat uiteraard voor iedereen heel erg vervelend is! Gelukkig staat er een gezellig kaarsje te branden op tafel en kunnen we onze gasten in ieder geval een schuilplaats bieden... ze zijn er al even mee bezig en hopelijk is de storing a/d Katerdijk snel weer opgelost!’, schrijft de Zwolse horecagelegenheid op sociale media. Volgens stroombeheerder Enexis begon de storing rond 09.20 uur en zijn meerdere mensen hierdoor getroffen. ,,In totaal negen klanten”, zegt een woordvoerder. De storing is volgens hem het gevolg van graafschade. Ook de stoplichten op het drukke kruispunt met de Pannenkoekendijk, bij bioscoop Pathé, hebben een poosje niet gefunctioneerd. ,,Maar die deden het rond een uur of tien weer, omdat de gemeente op zo’n moment zorgt voor noodstroom”, aldus de woordvoerder. Een medewerker van De Hofvlietvilla laat rond 12.30 uur weten weer volop in bedrijf te zijn.