Stroomstoring rond IJsselhallen in Zwolle verholpen, noodstroom ingezet om vaccins goed te houden

De eerste meldingen van geen stroom kwamen in de morgen al even na 6 uur. Er is gelijk flink opgeschaald om problemen te voorkomen. ,,De brandweer is vooral gekomen om snel te zorgen voor stroom en verlichting’’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Zo is er met spoed voor aggregaten gezorgd voor de noodstroom. Dit is ook nodig om de vaccins diepgevroren, en dus goed, te kunnen houden. Of dat ook gelukt is, is nog niet duidelijk. Ook zijn er lampen in het gebouw geplaatst.

‘Heel vervelend’

In de tussentijd moest het personeel buiten wachten. Even na half negen was er weer stroom in het gebied. Perswoordvoerder Cyriel Hamstra van Enexis: ,,Het ging om een storing in de middenspanningskabel. Dat is spontaan ontstaan. Het was eigenlijk geen grote storing, maar dat er een priklocatie tussen zat was natuurlijk héél vervelend. We zijn blij dat de brandweer er zo snel was en heeft kunnen helpen.’’

Het werk in de IJsselhallen is dus weer hervat. Medewerkers ter plekke melden dat alles het weer doet. Wel is de rij nog behoorlijk langer dan anders.

Volledig scherm Mensen staan wat langer in de rij om zich te laten vaccineren na de stroomstoring in de IJsselhallen maandagmorgen. © Jordy Boschman

In de vaccinatiestraten in de Zwolse IJsselhallen waren begin maart ook wat problemen. Twee keer klonk er toen een harde knal. Daardoor legde de GGD het inenten tijdelijk stil. Uiteindelijk bleek dat de verwarming de boosdoener was. De temperatuur zorgde voor scheuren in houten spanten onder het dak.

Volledig scherm Onder meer het personeel staat buiten te wachten. © Harm Meter