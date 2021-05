Stroomstoring rond IJsselhallen in Zwolle verholpen, vaccins zijn dankzij noodstroom niet aangetast

De eerste meldingen van de stroomstoring kwamen in de morgen al even na 06.00 uur. Er is gelijk flink opgeschaald om problemen te voorkomen. ,,De brandweer is vooral gekomen om snel te zorgen voor stroom en verlichting’’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Zo is er met spoed voor aggregaten gezorgd voor de noodstroom. Want de vaccins zijn diepgevroren voordat ze naar de priklocaties komen en worden gekoeld bewaard in koelkasten om ze goed te kunnen houden.

Die stroom naar de koelkasten was wel kort uitgevallen. ‘De vaccins zijn daardoor niet aangetast. Voor de zekerheid is dit nog beoordeeld door zowel het RIVM als een apotheker’, meldt de GGD IJsselland. In de tussentijd moest het personeel buiten wachten. Even na 08.30 uur was er weer stroom in het gebied.

‘Heel vervelend’

Perswoordvoerder Cyriel Hamstra van Enexis: ,,Het ging om een storing in de middenspanningskabel. Dat is spontaan ontstaan. Het was eigenlijk geen grote storing, maar dat er een priklocatie tussen zat was natuurlijk héél vervelend. We zijn blij dat de brandweer er zo snel was en heeft kunnen helpen.’’

Het werk in de IJsselhallen is dus weer hervat. Medewerkers ter plekke meldden dat alles het weer doet. Wel was de rij nog behoorlijk langer dan anders. Het vaccineren startte een half uur later door de stroomstoring. Gedurende de dag wordt die achterstand in het vaccineren ingehaald, is de verwachting.

Noodvoorzieningen

Het liep dus met een sisser af, maar de GGD had ook al maatregelen getroffen om toch te kunnen starten met vaccineren, voor het geval de stroomstoring langer zou duren. Twee enorme aggregaten werden aangevraagd. Een daarvan stond net klaar om uitgeladen te worden en een ander was onderweg, toen de stroomstoring voorbij bleek te zijn om 08.30 uur.

De brandweer heeft de GGD IJsselland geholpen. ,,De noodvoorziening hebben we standaard beschikbaar, maar is wel echt voor nood. Vandaar dat we al wel gelijk aggregaten hebben laten komen’’, aldus GGD-woordvoerder Rianne Schuurman.

Mensen staan wat langer in de rij om zich te laten vaccineren na de stroomstoring in de IJsselhallen maandagmorgen.

In de vaccinatiestraten in de Zwolse IJsselhallen waren begin maart ook wat problemen. Twee keer klonk er toen een harde knal. Daardoor legde de GGD het inenten tijdelijk stil. Uiteindelijk bleek dat de verwarming de boosdoener was. De temperatuur zorgde voor scheuren in houten spanten onder het dak.

Onder meer het personeel staat buiten te wachten.