Stroomstoring treft Zwolle: knipperende lichten en onderbroken film

Onder meer in bioscoop Pathé is de stroom uitgevallen, melden Zwollenaren op sociale media. Ook in Hedon, waar de Dijk speelt, is geen stroom. In andere delen van Zwolle was er sprake van een stroomdip. De stroomstoring is ontstaan op de Frankhuisweg. Netbeheerder Enexis meldt dat het oplossen twee á drie uur gaat duren.