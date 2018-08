Student in Zwolle betaalt nog steeds 80 euro te veel voor kamer

Studenten in Zwolle betalen nog steeds te veel huur voor hun studentenkamer. In 2017 was dat meer dan 81 euro per maand te veel. Zo concludeert de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) uti de Check Je Kamer Rapportage over 2017.