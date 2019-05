Student Samuel kleurt levens doodgeschoten mannen in

video + update Graafwerk bij oude IJsselcen­tra­le in Zwolle gaat faliekant mis: man bedolven onder zand en daardoor zwaarge­wond

14:56 Bij een ernstig bedrijfsongeval op het terrein van de Centrale Harculo - beter bekend als de IJsselcentrale - in Zwolle is gistermorgen één persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is tijdens graafwerkzaamheden bedolven geraakt onder het zand. Nadat hij uit zijn benarde positie was bevrijd, is hij zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.