‘Student voelt zich steeds onveiliger op kamer in Zwolle’

Plan voor ruim 1000 huizen rond Zwartewa­ter­al­lee Zwolle

17 juni Rond de Zwartewaterallee in Zwolle, pakweg tussen het Deltion College en het winkelcentrum De Dobbe, is ruimte voor de bouw van tussen de 1000 en 1300 nieuwe woningen. Dat stellen vier commerciële partijen en woningcorporatie deltaWonen. Zij hebben in totaal zeven plekken op het oog die nu onbebouwd zijn, of waar herontwikkeling danwel sloop en nieuwbouw mogelijk is.