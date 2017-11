Studente Vera doet aangifte na doodsbedreigingen in pietendiscussie

Dat meldde woordvoerder Anne van Uum vanmorgen tijdens een persconferentie in Theater Odeon in Zwolle.

Dat is volgens de actiegroep niet de reden om de protestactie van vanmiddag af te gelasten en voor een persconferentie te kiezen. ,,We willen het debat voeren en onze standpunten toelichten", zei mede-actievoerder Lisa Slootman. ,,Dat had in zo'n protest nooit gekund."

Activists in Residence

De actiegroep greep de persconferentie meteen aan om hun beweging een officieel oprichtingsmoment te geven. ,,Wij zijn vanaf nu 'Activists in Residence'", zei Vera Vogel. ,,We zullen met behulp van radicale verbeelding actie gaan voeren, gevraagd en ongevraagd advies geven. Of dat nu via protestacties of theatervoorstellingen is."