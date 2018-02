Studenten journalistiek gaan Zwolse politici factchecken

'Fake news'

'De gemeente heeft een grote invloed op het dagelijkse leven van de Zwollenaar. Daarom is het controleren van potentiële gemeenteraadsleden belangrijker dan ooit', schrijven Joanne van Gool en Maud Hekman namens de studenten. 'Politici gaan soms op in de verkiezingsstrijd, waardoor uitspraken niet altijd berusten op feiten. De studenten zien erop toe dat het publiek weet wat waar, onwaar en niet te controleren is'.

Meer steden

De studenten houden zich niet alleen bezig met de Zwolse politiek. Zij zullen ook uitspraken van politici in de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Den Bosch nakijken. ,,We willen een totaalbeeld in Nederland schetsen", licht Van den Gool toe. ,,Dus niet alleen steden in de Randstad volgen. Omdat in onze groepen mensen zitten die uit de buurt van Zwolle en Den Bosch komen, gaan we ook in deze steden politici checken."