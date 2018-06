Studenten Landstede geoorloofd afwezig bij OV-problemen

,,Met name bij onze locaties in Harderwijk en Zwolle merken we de gevolgen van de staking", laat Gert de Groot namens Landstede weten. ,,Er zijn toch aardig wat leerlingen die met het regiovervoer naar school komen. We hebben daarom besloten dat leerlingen geoorloofd afwezig zijn als ze door de staking in het openbaar vervoer hinder ondervinden om naar school te komen.''

Raalte

Opvallend genoeg wordt er op de locatie in Raalte geen hinder ondervonden van de staking. ,,Van tevoren zou je verwachten dat leerlingen op de locatie in Raalte het meest last hebben van de staking. Daar moeten de leerlingen over het algemeen verder reizen om op Landstede te komen'', aldus De Groot, ,,Ik vermoed dat ze er daar minder last van hebben omdat veel leerlingen van de locatie in Raalte uit plattelandsdorpen komen. Zij komen over het algemeen met eigen vervoer.''