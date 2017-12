Studenten Landstede oefenen met robotarmen

Gehandicapte Amina zat drie weken zonder kleren in Zwolse cel

5:56 Een verstandelijk gehandicapte, autistische vrouw uit Zwijndrecht heeft bijna drie weken weken zonder kleren in een isoleercel in het huis van bewaring in Zwolle doorgebracht. Volgens deskundigen was ze niet geschikt om in detentie te zitten. Ze kreeg alleen een zogeheten scheurhemd, dat niet kapot te krijgen is.