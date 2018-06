Studenten presenteren trots snufjes

Voormalig D66'er krijgt 'droom­baan' als GroenLinks-wethouder in Zwolle

10:51 Ze was voorheen van D66, miste daar de urgentie bij de aanpak van klimaatverandering, stapte over naar GroenLinks en zit nu als Zwolse wethouder namens die partij in de kamer van voormalig D66-wethouder Jan Brink. Monique Schuttenbeld (55) komt vanuit het niets om zich met misschien wel het belangrijkste onderwerp van de komende jaren bezig te houden: de omslag naar schone energie.