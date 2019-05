‘Studenten, trek aan de bel als het niet gaat‘

Gaat het niet lekker met je studie? Kopzorgen door problemen thuis, geld of de angst dat je het niet gaat halen? ,,Práát erover", zegt Laura Mast (21), eerstejaars student social work aan hogeschool Windesheim in Zwolle.

Laura weet wat het is. Ze liep door persoonlijke problemen vast in het eerste jaar aan de hogeschool in Leeuwarden en stopte met studeren. Bij haar tweede poging, bij hogeschool Windesheim, schoot ze meteen weer in de stress. ,,Ik was meteen heel bang dat ik het wéér niet zou halen."

De studente deed haar verhaal gisteren tijdens een werkbezoek van ChristenUnievoorman Gert-Jan Segers. De fractieleider in de Tweede Kamer liet zich bij de Zwolse hogeschool bijpraten over de gevolgen van studiestress en prestatiedruk. Steeds meer studenten lijden eronder, wat zich uit in psychische problemen en burn out-verschijnselen. Hogeschool Windesheim doet elk jaar een onderzoek naar het welbevinden van studenten. Daaruit blijkt dat een kwart van de studenten burn-out klachten heeft en bijna veertig procent gevoelens van angst en depressie heeft.

,,Of de druk nu komt door persoonlijke problemen, door financiële zorgen vanwege het leenstelsel, of door de maatschappelijke druk om het maximale uit jezelf te persen, voor iedere jongere is het belangrijk dat er goede begeleiding beschikbaar is. Dat moet op elke instelling geregeld zijn,’ zegt Segers. De ChristenUnie werkt samen met verschillende jongerenoganisaties aan een manifest en een actieplan, dat in september moet verschijnen.

Volgens Segers doet Windesheim het goed en zouden andere mbo- en hbo- instellingen en universiteiten er een voorbeeld aan kunnen nemen. De partij roept minister Van Engelshoven van Onderwijs op om snel met maatregelen te komen. Elke startende student moet een coachgesprek krijgen waarin de mogelijkheden van hulpverlening aan de orde komen, vindt de ChristenUnie. De wachtlijsten bij studentpsychologen moeten verdwijnen en studiestress en prestatiedruk moeten breed bespreekbaar worden binnen opleidingen.

Segers sprak bij Windesheim met studenten die tegen een burn-out aanliepen, over de oorzaken en over wat ze gedaan hebben om uit de negatieve spiraal te komen.

Laura Mast zocht en vond hulp, en inmiddels gaat het de goede kant op. ,,Binnen onze opleiding praten we er open over en geven we elkaar tips maar ik snap ook dat de meeste studenten er niet mee te koop lopen. Het is een soort taboe. Als je ergens mee zit hou je het voor je omdat je bang bent dat andere mensen je raar vinden." Een systeem dat studenten samen in stand houden, heeft ze gemerkt. ,,Iedereen is bezig een goed beeld van zichzelf neer te zette op social media. Vrienden van mij zie ik alleen maar leuke dingen posten over festivals en de sportschool, terwijl ik weet dat het bij hen thuis ook niet goed gaat.” Ook ChristenUnie-voorman Segers kan het niet genoeg benadrukken: ,,Schaam je niet om hulp in te roepen. Ga naar die mentor, ga naar die decaan en zeg dat het even niet lukt. Het is echt niet erg."