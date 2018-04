Studenten van Windesheim vinden rust en stilte in het ei van Ruben

videoIs het een ei? Een cocon? Een iglo? Nee, het is de Soulmate. Een plek waar je even helemaal tot rust kunt komen. In stilte, met een muziekje of met natuurgeluiden.

De Zwolse kunstenaar Ruben Bruggeling heeft de Soulmate bedacht én gebouwd. Hogeschool Windesheim is de eerste locatie waar de verplaatsbare stilteplek is opgebouwd. Een passende plek, gezien recent onderzoek op de hogeschool waaruit blijkt dat studenten gebukt gaan onder stress en zorgen.

Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil in de centrale hal van de hogeschool plaatsnemen in de Soulmate, bedoeld voor één persoon. Deurtje open, in het schemerdonker op een van de comfortabele kussens gaan liggen. Eventueel een koptelefoon opzetten en naar een muziekje luisteren terwijl je naar glow in the dark-achtige taferelen kijkt. Een rode lamp aan de buitenkant geeft aan dat de Soulmate bezet is.

Aandacht

Maar Windesheim heeft toch al een stilteruimte? ,,Klopt'', zegt studentenpastor Martin Jans, op wiens initiatief de installatie is geplaatst. ,,Da's ook een hele mooie plek. Maar de Soulmate biedt op een hele verrassende manier de stilte aan. Er zijn genoeg studenten die daarnaar verlangen. In deze ruimte heerst concentratie en aandacht. Er hoeft even helemaal niets.''

Jans is benieuwd of studenten er gebruik van zullen maken. Daarom zal hij op gezette tijden in de buurt van de Soulmate zijn. Ook om na afloop te vragen naar de ervaringen. ,,Studenten hoeven geen gesprek aan te gaan na afloop, maar misschien hebben ze er wel behoefte aan. Het kan best zijn dat het verblijf in de Soulmate wat losmaakt.''

Spannend

Ook voor de kunstenaars Ruben Bruggeling en zijn collega Sanne van Grinsven, die het interieur verzorgt, is het spannend. ,,Het is de eerste keer dat de Soulmate op reis gaat'', zegt Bruggeling. Het is zijn bedoeling om er nog meer te bouwen en die te verhuren aan bedrijven of voor festivals of evenementen. ,,Ik wil de verstilling toegankelijk maken. Op deze manier kan dat overal.''