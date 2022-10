Studenten werken nu al tussen de kerstspullen in pop-upwinkel Zwolle: ‘Dit is voordeliger dan alles nieuw kopen’

Met Ryan Thomas (27) haalt PEC Zwolle een publieks­lie­ve­ling en zorgenkind in huis

Ryan Thomas (27) keert na vier jaar terug bij PEC. Met hem halen de Zwollenaren de publiekslieveling van weleer in huis, maar tegelijkertijd ook een zorgenkind die de afgelopen jaren knieblessures opstapelde. De verwachting is dat hij op zijn vroegst na de winterstop weer in actie kan komen.

18:26