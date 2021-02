Studenten Windesheim maken dwarsliggers van gerecycled kunststof uit NS-treinen

Logeren met 15 collega's in het Sint Jansdal: ‘Een heel avontuur zo’

7 februari Wat doe je als je in de zorg werkt en je dienst zondagochtend begint? Daar hoefden vijftien medewerkers van ziekenhuis het Sint Jansdal in Harderwijk niet lang over na te denken: je blijft slapen. ,,Zo’n extreme situatie heb ik nog nooit meegemaakt, dit heb je over voor de zorg.’’