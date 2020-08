Studentenclubs in regio hadden plannen voor corona-veilige kampen al klaar, want ‘intro is onmisbaar’

Smakelijke anekdotes van ‘nieuwsgie­ri­ge ouwehoer’ en ‘ongelovige Jood’ uit Zwolle: nieuw boek Igor Cornelis­sen

11:48 We mogen Mijn opa rookte ook een pijp als de afronding van zijn ‘memoires’ beschouwen. Het vijfde deel vol herinneringen van de Zwolse schrijver Igor Cornelissen is klaar. Vooral over het verdwijnen van Joods Zwolle, maar ook met speldenprikjes richting de Librije, Waanders in de Broeren en Zwolle zelf. ,,Waarom moet een stad eigenlijk bruisen?’’