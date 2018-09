Studentencoach moet uitval mbo'ers op Windesheim stoppen

video Jonnie Boer schept een band met een (lekkere) vriend­schaps­ring

9 september Met een kookdemo die past bij Jonnie en Thérèse Boer van De Librije is het culinaire evenement Chefs (R)Evolution in Zwolle zondag van start gegaan. Een totaalbeleving is hun credo. Dus gaat het niet alleen over Jonnies kookkunsten of Thérèses wijnkennis, maar delen ruim 600 gasten mee in de Zwolse perceptie van gastronomie.