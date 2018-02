Studentenhok wordt minitheater tijdens Stukafest in Zwolle

video Valentijnsdiner in een politiecel? In Zwolle kan het!

14 februari Altijd al gedroomd van een valentijnsdiner in een politiecel? In Zwolle is het vandaag mogelijk. De politie houdt via Facebook een actie waarbij een diner voor twee te winnen valt. Het menu is geheel in stijl met de locatie: twee magnetronmaaltijden en onbeperkt water, koffie en thee.