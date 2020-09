Studentenintro in Zwolle zonder kroeg of camping: ‘Best balen dat ik dat moet missen’

Kamps doet recht Belaging raakt jonge vrouw keihard: ‘Al die appjes hebben mijn leven ontwricht’

12:00 Het zijn macabere berichtjes die de jonge vrouw ontvangt. ‘Zodra de lantaarnpalen aangaan, zal diegene met de hond niet meer terugkeren’, is er één van. ‘Vanaf nu moet je goed over je schouders kijken. Ik weet alles van je.’ Mevrouw krijgt een berichtje met daarin de foto van de kapsalon waar ze stageloopt. ‘18.00 uur vrij! Ik wacht op je!’, is de begeleidende tekst. Ze wordt met de dood bedreigd. Snapchat, Instagram, app... Alles wordt ingezet. Midden in de nacht zijn er belletjes. Als ze oppakt wordt er stilletje gezwegen.