Studentenkamer in Zwolle 2,5 procent duurder

Zwolse studenten betalen tegenwoordig gemiddeld 2,5 procent meer voor een kamer dan twee jaar geleden. Landelijk was die stijging ruim 12 procent. Dat blijkt uit een rapportage over de huurmarkt van verhuurplatform Kamernet.nl.

Zwolle is in onze provincie de duurste studentenstad met 22,87 euro per vierkante meter. In Deventer, Enschede en Leeuwarden ligt de vierkantemeterprijs onder de 21 euro. Dit zijn de drie goedkoopste studentensteden van het land.