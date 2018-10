Studentenkamertekort in Zwolle ondanks minder uitwonenden

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Kences (kenniscentrum studentenhuisvesting) en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, komt naar voren dat het aantal hbo-voltijdstudenten dat in Zwolle op kamers woont geleidelijk afneemt. In het studiejaar 2011-2012 ging het nog om 4.000 studenten, in studiejaar 2017-2018 waren dat er 3.400. Dit aantal zal blijven dalen, voorspelt de monitor. De verwachting is dat in 2025-2016 tussen de 1.760 en 1.920 studenten op kamers zullen wonen, vanwege de invloed van het ingevoerde leenstelsel. In totaal telt Zwolle op dit moment 20.457 hbo-studenten.