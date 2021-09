Studentenorgaan ziet krapte toenemen op Zwolse kamermarkt: ‘Bouw nog een studentenflat’

Gifschepen ‘geen gevaar voor omgeving’, maar bij noordwes­ten­wind is lossen in Kampen verboden. Hoe zit dat?

2 september Als de wind in Kampen dit weekend vanuit het noordwesten blaast, mogen de drie gifschepen met een te hoge concentratie fosfine hun lading tarwe niet lossen. En dat terwijl alle betrokken partijen keer op keer stellen dat er geen enkel gevaar voor de omgeving of inwoners is. Hoe zit dat? Is er toch een risico? Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen reageert.