Stukafest: Knallen tussen de kratjes bier in Zwolle

‘Hij kerfde zijn naam in haar buik’: man uit Zwolle in cel voor aanbieden vriendin voor seks

27 februari Maandenlang zou een 26-jarige Zwolse als prostituee zijn aangeboden in een kelderbox in de binnenstad. Wie het nummer bij de seksadvertentie belde, kreeg haar vriend Sebu M. (37) aan de lijn. Dat ze ‘van hem’ was maakte M. duidelijk door zijn naam in haar buik te kerven. Zelf ontkent de man in alle toonaarden. Ja, hij sloeg haar eens uit woede. Justitie zit enorm met de zaak in de maag, bleek gisteren.