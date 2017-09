StukTV zorgt voor opschudding bij Dinoland: 'Laat dit geen voorbeeld zijn'

videoOp de betreffende video reageert de medewerker van Dinoland nogal verrast en bozig en wordt prompt de politie gebeld. Maar een maand later kunnen de medewerkers van het Zwolse attractiepark 'eigenlijk wel lachen' om de insluipactie van StukTV. ,,Het zorgt toch voor publiciteit."

Vloggers van het populaire YouTube-kanaal slopen onlangs voor de openingstijden van het park over de hekken om verkleed als T-Rex voor opschudding te zorgen. Maar daar was een alerte parkmedewerker beslist niet van gediend. ,,Volgende keer neem ik hem in beslag", waarschuwt hij, wijzend op een vlogger. ,,Je kunt wel lachen, maar ik vind het niet grappig."

Niet veel later wordt de baas gebeld, en even later de politie. Die laatste verschijnt als de grappenmakers het op een lopen hebben gezet inderdaad ten tonele. In de afsluiting van de vlog wordt Dinoland al dan niet cynisch bedankt 'voor hun sportieve reactie'.

Insluipen

Laura Vrolijken, woordvoerder van Dinoland, laat weten dat hoe grappig de insteek dan ook is, het niet de bedoeling kan zijn dat wildvreemden buiten sluitingstijden zich tussen de andere dinosaurussen mengen. ,,We zijn blij met de wijze waarop onze medewerker heeft gereageerd. Ook omdat er voor we open gingen vaker ingeslopen werd."

'Het avontuurlijkste dinopark van Nederland', zoals het zichzelf noemt, ging in mei van het vorig jaar open. In het eerste seizoen trok het zo'n 100.000 bezoekers. Op indringers zit het echter niet te wachten. ,,In de video klimmen ze ook op een dino", heeft Vrolijken gezien. ,,Daar kun je ook weer vanaf vallen en gewond raken. Bovendien kan de dinosaurus kapot gaan."

Publiciteit

Hoewel de insluiping al van een tijdje geleden is, zette StukTV de bijdrage pas woensdagmiddag op haar kanaal. Vrolijken werd direct getipt door collega's en bekeek het resultaat. Ze ziet er uiteindelijk de humor wel van in. Aangifte deed het park dan ook niet, hoewel het een flinke waarschuwing hoopt te hebben afgegeven. ,,Het zorgt dan wel voor publiciteit, maar laat dit geen voorbeeld zijn."