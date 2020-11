Stuur een kaart voor de 100ste verjaardag van mevrouw Baarslag uit Zwolle: Yoëlle (21) start actie voor eeuwling

Al jaren kijkt Agaath Baarslag (99) uit naar het moment dat ze ‘een eeuwling’ zal zijn. Donderdag is het zover, dan wordt de Zwolse 100 jaar. Maar een groot feest is uitgesloten. Haar netwerk is klein, en door corona kan nauwelijks iemand op bezoek komen. Dus doet haar ‘maatje’ Yoëlle (21) een oproep: stuur allemaal een kaart naar de 100-jarige!

Honderd jaar. Agaath Baarslag kwam op 12 november 1920 ter wereld, en hoopt aanstaande donderdag haar 100ste verjaardag te vieren. Heel bijzonder, vindt ook de 21-jarige Yoëlle Derks. Al drie jaar is ze via een project van de stichting Hart voor Zwolle het maatje van mevrouw, ze gaat regelmatig langs in woonzorgcentrum Rivierenhof voor een praatje en kop koffie.

,,Sinds ik haar ken vertelt ze al hoe graag ze een eeuwling wil zijn. Nu het zover is, is ze daar heel erg blij mee. Maar ze heeft maar weinig bekenden, en door de coronamaatregelen kan ze het niet eens met iedereen vieren. Om het toch bijzonder te maken voor haar, dacht ik dat het leuk zou zijn als ze als verrassing wat kaarten toegestuurd krijgt.’’

Maatjesproject

De twee leerden elkaar in 2017 kennen toen Yoëlle, student Social Work op Windesheim, zich aanmeldde voor het maatjesproject van Hart voor Zwolle. Een initiatief waarbij jongeren (18-35) gekoppeld worden aan iemand die wel wat extra contact kan gebruiken, zoals eenzame jongeren, daklozen, en dus ook ouderen met een beperkt netwerk. Het levert Yoëlle een ‘bonusoma’ op.

,,Zo noem ik haar inderdaad. Vanaf het begin klikt het al goed. We hebben dezelfde humor, ze houdt van flauwe grapjes. Eerder wandelden we ook wel, of gingen we even boodschappen doen. Nu lukt dat niet meer, sinds ze een keer gevallen is kan ze niet meer zelfstandig lopen. Dus drinken en kletsen we wat. Ze heeft veel te vertellen, is altijd vrolijk, altijd geïnteresseerd. Ja, ze is nog goed bij.’’

Nauwelijks familie

De aanstaande jarige jet is nooit getrouwd geweest, heeft geen kinderen. Beide broers zijn al jaren geleden overleden. Die uitvaarten brachten neef Ed (65) wel weer in contact met zijn tante, hij is het enige overgebleven familielid. Vanuit Amsterdam koerst hij regelmatig naar Zwolle. De waardering voor zijn tante klinkt door in zijn woorden.

,,Ze is het voorbeeld van een goed mens voor mij. Er zit geen kwaad bij. Heel zachtaardig, altijd vrolijk. Ondanks dat om haar heen iedereen weg is gevallen. Ze is dankbaar voor wat ze meemaakt, bewaart de goede herinneringen. In haar werkzame leven was ze bezigheidstherapeute in het ziekenhuis in Zwolle, onder andere op de psychiatrie. Aquarellen, mozaïeken, emailleren. Ze is erg kunstzinnig.’’

Kaart sturen

De oproep van Yoëlle, die op sociale media al veel gedeeld wordt, noemt hij ‘een schot in de roos’. ,,Heel leuk! Ze is gek op ansichtkaarten. En in de belangstelling staan vindt ze ook niet erg.’’ Heeft hij nog tips voor mensen die een kaart willen sturen? ,,Nou, ze heeft veel met het christendom, is artistiek, en houdt vooral enorm veel van landschappen. Die schilderde ze zelf ook veel. En nu nog, kom ik bij haar op bezoek, staat de Tour de France aan. Omdat ze het landschap zo mooi vindt.’’

Ook een kaart sturen? Wie een kaart wil sturen naar Agaath Baarslag voor haar 100ste verjaardag (aanstaande donderdag 12 november), kan die opsturen naar:

Woonzorgcentrum Rivierenhof / Mevrouw Baarslag

Zijpe 4

8032 HX

Zwolle

