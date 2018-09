Succes nekt Chefs (R)Evolution bijna, hapjes al vroeg uitverkocht

Bezoekers die een strippenkaart kochten (à 55 euro) om bij de twaalf deelnemende restaurants een hapje te kunnen proeven, werden soms al vrij vroeg teleurgesteld. ,,Sommigen kwamen nog met een alternatief, maar toch", zeiden Frits en Mineke van Halen gisteren al. ,,Dat vinden we wel jammer."

De bezoekers die dat aangaven hebben hun geld, of een deel ervan, terug gekregen, verzekert Thérèse Boer. ,,We schatten dat er zondag tussen de 7000 en 8000 bezoekers zijn geweest", zegt Jonnie.

Deze ervaring heeft hem en Thérèse Boer achter wel al aan het denken gezet. ,,Misschien moeten we volgende keer de zaterdag er nog wel bij pakken", mijmert Thérèse. ,,Dat zou niet alleen zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers, maar daardoor zijn ook niet alle programmaonderdelen tegelijk. Dan kunnen bezoekers dus meer meemaken en missen ze niet andere leuke workshops, presentaties of de sfeer op de BOERenmarkt."

Het is nog maar een gedachte, maar het tekent ook het succes van het evenement. ,,Dit was voor mij de leukste editie totnutoe", zegt Jonnie. ,,Dat klinkt cliché, maar het is echt zo. Alles kwam samen: het weer, het programma, de mensen."