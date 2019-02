Succesfotografen uit Zwolle en Zutphen zien collega Canon Zilveren Camera 2018 winnen

update Leerlingen school Zwolle geschorst om kinderpor­no in appgroep

15:28 Onder leerlingen van de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle is een pornografische foto van een kind rondgegaan in WhatsApp-groepen. Dat meldt de school in een mail aan ouders. De politie is ingeschakeld en enkele leerlingen (de school wil geen aantal noemen) zijn intern geschorst wegens het delen van de foto.