Superlange bovenleidingbalk voor vernieuwd spoor in Zwolle

Dat er in Zwolle zo'n grote overbrugging nodig is, symboliseert het belang van het station, weet woordvoerder Aldert Baas van ProRail. De balk gaat over meerdere sporen heen; vanuit de stad vertrekken treinen naar acht verschillende richtingen.

Verlengd

Het station is zestien dagen lang afgesloten in verband met werkzaamheden. Zo worden perrons ingekort of juist verlengd, sporen verdubbeld en wissels vernieuwd. ,,Het werkt ligt op schema,'' vertelt Baas. ,,Zoals we het hadden bedacht. Het weer is ook prima, er staat slechts een klein beetje wind. De hitte kan wel een uitdaging zijn, want ook alle stalen onderdelen worden heet. Daar moeten we dus wel rekening mee houden.''