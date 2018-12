SuperMom mist Zwolse steun voor arme en eenzame moeders

Je gaat scheiden, verliest veel vrienden, komt financieel in het nauw en wordt door de reguliere hulpverlening alleen maar neerslachtiger. Nee, het beeld dat de kartrekkers van de stichting Single SuperMom schetsen van een alleenstaande moeder is bepaald niet rooskleurig. Ze ondervonden het aan den lijve en komen elk tot dezelfde conclusie: ze misten tijdens hun zwaarste periode lotgenoten bij wie ze zich veilig en minder eenzaam voelden. ,,Je belandt als alleenstaande moeder al heel snel in een negatieve spiraal. Bij hulpverlening gaat het over zaken als pgb's en een uitkering en je wordt onder druk gezet. Er is nul aanbod op een positieve manier. Tot het fout gaat...’’